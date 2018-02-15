«Кольцо безопасности» Nimb появилось в России

Пока оно не умеет вызывать полицию, но способно оповестить близких

Статья опубликована в № 4509 от 15.02.2018 под заголовком: Безопасность на пальцах

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Nimb хотел собрать на Kickstarter $50 000, а получилось почти впятеро больше Nimb

Кольцо безопасности Nimb, позволяющее нажатием кнопки разослать близким и экстренным службам сигнал тревоги, в апреле поступает в продажу в США. Об этом «Ведомостям» сообщил основатель и генеральный директор Nimb Леонид Берещанский. Первая партия колец стоимостью $249 составит 10 000 шт., из которых 3000 уже отложены по предзаказу – проект собирал деньги на платформе Kickstarter.

А 200 предзаказанных колец до конца февраля приедут в Россию (часть из них уже в Москве), рассказывает Берещанский. Свободные продажи кольца в России начнутся не раньше 2019 г., обещает он.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}