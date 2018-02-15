Статья опубликована в № 4509 от 15.02.2018 под заголовком: Безопасность на пальцах
«Кольцо безопасности» Nimb появилось в России
Пока оно не умеет вызывать полицию, но способно оповестить близких
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Nimb хотел собрать на Kickstarter $50 000, а получилось почти впятеро больше
Nimb
Кольцо безопасности Nimb, позволяющее нажатием кнопки разослать близким и экстренным службам сигнал тревоги, в апреле поступает в продажу в США. Об этом «Ведомостям» сообщил основатель и генеральный директор Nimb Леонид Берещанский. Первая партия колец стоимостью $249 составит 10 000 шт., из которых 3000 уже отложены по предзаказу – проект собирал деньги на платформе Kickstarter.
А 200 предзаказанных колец до конца февраля приедут в Россию (часть из них уже в Москве), рассказывает Берещанский. Свободные продажи кольца в России начнутся не раньше 2019 г., обещает он.
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