Технологии / Персональные технологии
Статья опубликована в № 4509 от 15.02.2018 под заголовком: Безопасность на пальцах

«Кольцо безопасности» Nimb появилось в России

Пока оно не умеет вызывать полицию, но способно оповестить близких
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Кольцо безопасности Nimb, позволяющее нажатием кнопки разослать близким и экстренным службам сигнал тревоги, в апреле поступает в продажу в США. Об этом «Ведомостям» сообщил основатель и генеральный директор Nimb Леонид Берещанский. Первая партия колец стоимостью $249 составит 10 000 шт., из которых 3000 уже отложены по предзаказу – проект собирал деньги на платформе Kickstarter.

А 200 предзаказанных колец до конца февраля приедут в Россию (часть из них уже в Москве), рассказывает Берещанский. Свободные продажи кольца в России начнутся не раньше 2019 г., обещает он.

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