Количество пользователей проводного интернета в России за год выросло на 4,3%

Наибольший прирост абонентской базы по итогам 2017 г. у «Ростелекома» Владимир Смирнов/ТАСС

Количество пользователей проводного интернета в России (широкополосный доступ, ШПД) в 2017 г. увеличилось на 4,3% до 32,9 млн. Это следует из отчета «ТМТ консалтинга». Выручка от их обслуживания увеличилась на 3,7% до 130,1 млрд руб. По итогам года проникновение ШПД по российским домохозяйствам составило 58%.

Наибольший прирост абонентской базы по итогам 2017 г. у «Ростелекома» – количество его подписчиков увеличилось на 400 000 (3,4%). «ТМТ консалтинг» связывает это с активным строительством и модернизацией «Ростелекомом» сетей. На 2-м месте по приросту – «Эр-телеком холдинг». За год количество его пользователей увеличилось на 386 000 (+12,4%). Это самые быстрые темпы роста среди крупнейших российских провайдеров. Значительная часть новых абонентов досталась компании благодаря сделкам слияний и поглощений. В частности, «Эр-телеком холдинг» купил в прошлом году новосибирский «Новотелеком», «Акадо» в Санкт-Петербурге и Свердловской области, «Коламбия телеком» в Волгограде, отмечено в отчете.

По итогам 2017 г. «Ростелеком» обслуживал 37% российских пользователей ШПД, подсчитала «ТМТ консалтинг». 11% абонентов было у «Эр-телекома», 9% – у МТС, 7% – у «Вымпелкома» и 5% у «Транстелекома».

«Вымпелкому» впервые за последние несколько лет не только удалось остановить сокращение абонентской базы ШПД, но даже увеличить количество пользователей этой услуги на 3,2%, говорится в отчете ТМТ. Рост аналитики связывают с развитием конвергентного предложения «Все в одном» (бесплатный домашний интернет для пользователей сотовых тарифов семейства «Все»). База пользователей домашнего фиксированного интернета стабильно снижалась в 2013-2016 гг., отмечает аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко.

«Ростелеком» продолжает экспансию в небольшие города и села, отмечает его представитель Валерий Костарев. В 2014-2017 гг. оператор по программе устранения цифрового неравенства построил 46 000 км новых волоконно-оптических линий связи, охватил более 5600 сел и других населенных пунктов, рассказывает он. Также расширяется база «Ростелекома» в крупных городах, где оператор построил оптические сети доступа до 33 млн домохозяйств, добавляет Костарев.

Стратегия приобретения активов на рынке ШПД сейчас наиболее эффективный путь развития розничного бизнеса провайдеров, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзбеков. По его словам, еще один путь развития — работа с застройщиками и предоставление услуг ШПД в новостройках. В Москве рынок уже сформирован — и рост абонентских баз тех или иных провайдеров связан с переподключением клиентов от одного провайдера к другому, рассказывает Мирзабеков. Возможно, доли игроков на московском рынке изменятся в ходе реновации, прогнозирует он.

Нарастить базу пользователей «Вымпелкому» позволил активный маркетинг и конвергентные тарифы, отмечает его представитель Анна Айбашева. За 2017 г. количество пользователей «Все в одном» увеличилось почти вдвое и составляет более 870 000, рассказывает она. Более половины подключившихся – новые абоненты, которые ранее не пользовались мобильными или фиксированными услугами компании, утверждает Айбашева. По ее словам, развитие фиксированной связи – один из стратегических приоритетов «Вымпелкома» в 2018 г.

Представитель «Эр-телекома» пока не ответил на вопросы «Ведомостей».