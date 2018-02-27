Telegram намерен собрать еще $1,7 млрд во втором раунде ICO

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров instagram.com/durov

Telegram проведет второй раунд привлечения инвестиций в собственную криптовалюту Gram и блокчейн-платформу TON. Об этом известно двум собеседникам «Ведомостей» – инвесторам предварительного этапа ICO Telegram. Один из них получил письмо от Telegram с предложением инвестировать в новом раунде, второй сам сделал запрос в Telegram и получил форму заявки с пояснительной частью – о структуре возможной сделки и будущих этапах размещения, а также и обновленную «белую книгу» – white paper, документ, который описывает преимущества TON и Gram. «Ведомости» ознакомились с этими документами, их подлинность подтвердил другой потенциальный инвестор второго этапа, получивший их от Telegram.

В середине февраля основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), что привлек на ICO $850 млн от 81 инвестора. Telegram проводил не ICO в привычном смысле, объяснял «Ведомостям» человек, знающий процедуру привлечения средств инвесторов для TON Telegram, скорее, это было закрытое размещение ценных бумаг в обычной валюте, долларах и евро. Инвесторы покупают права на криптовалюту проекта, Grams, но по другому соглашению: пока не будет запущена TON, это ценные бумаги, которые подразумевают участие в распределении токенов.

Перед SEK отчитались две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, – Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., обеими управляют Павел и Николай Дуровы. Эти же компании будут заниматься вторым этапом размещения Telegram, сказано в пояснительной части к форме заявки для инвесторов второго раунда.

Во втором раунде Telegram намерен собрать до $1,7 млрд, указано в пояснении к заявке для инвесторов. Telegram может продать инвесторам до 1,05 млрд токенов Grams, следует из обновленной белой книги; в форме заявки для инвесторов суммы нет. Второй раунд делится на два этапа – A и B, говорится в письме и документах Telegram: первый начнется в последних числах февраля 2018 г., Telegram намерен привлечь $850 млн, частные лица могут подписаться на покупку Gram минимум на $1 млн, юридические – минимум на $10 млн. Цена токенов на этом этапе составит в среднем $1,33, подтвердили собеседники «Ведомостей» по полученным ими предложениям от Telegram. Цена токенов, план привлечения инвестиций и другие параметры второго этапа B в документах точно не описаны.

Помимо цены (первый этап проходил по цене $0,38 за Gram, обозначено в заявке на второй раунд) ключевое отличие второго этапа продажи токенов – отсутствие lock-up-периода на 18 месяцев после запуска блокчейна TON, говорится в обновленном white paper. Lock-up период – это особое ограничение для инвесторов, купивших токены при предварительном размещении. Их Grams будут высвобождаться каждые три месяца по 25% после запуска TON. До этого момента, по их соглашению о продаже токенов Telegram, они не могут совершать любые операции с купленными токенами (в том числе, перепродавать токены и права на них). А вот инвесторы второго раунда ICO смогут свободно распоряжаться токенами сразу после запуска блокчейна TON, говорится в новом white paper.

У получателя токенов с предварительного размещения не будет ни права голоса, ни дивидендов, ни интеллектуальной собственности, говорилось в соглашении о предварительной продаже токенов Telegram («Ведомости» ознакамливались с копией документа; такие положения есть в документе, который получал от Telegram один из собеседников «Ведомостей»). В пояснении для инвесторов второго тура будущие права не прописаны. TON должна запуститься до 31 октября 2019 г., сказано в документах обоих раундов, иначе инвесторы получат деньги обратно.

Павел Дуров не ответил на запрос «Ведомостей».