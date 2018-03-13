Онлайн-кинотеатр Megogo заработал в 2017 году больше 1 млрд рублей

В 2017 г. пользователи выплатили этим видеосервисам 4,4 млрд руб. Владимир Смирнов / ИТАР-ТАСС

Выручка онлайн-кинотеатра Megogo в 2017 г. в России выросла на 65% до чуть более чем 1 млрд руб., рассказал «Ведомостям» гендиректор проекта Виктор Чеканов. По его словам, доходы от платной подписки и рекламы в последние месяцы прошлого года почти сравнялись. Чеканов говорит, что в 2017 г. 350 000 пользователей в России совершили хотя бы один платеж в пользу кинотеатра. При этом он не раскрыл число регулярных подписчиков – тех, кто каждый месяц платят за подписку на Megogo или хотя бы покупают доступ к отдельным фильмам. Средняя ежемесячная аудитория Megogo за год выросла с 28 до 30 млн пользователей.

В целом по году доходы Megogo от платной модели выросли по сравнению с 2016 г. в 2,5 раза до немногим более 300 млн руб., от рекламы – почти в 1,5 раза до почти 700 млн руб. Для сравнения: в 2016 г. на платежи пользователей приходилось 20% выручки компании. Чеканов рассчитывает, что в этом году обе статьи доходов Megogo сравняются благодаря опережающему росту покупок контента и подписки на него.

Доходы всех российских онлайн-кинотеатров в 2017 г. выросли в полтора раза до 7,2 млрд руб., писало издание Ruvod со ссылкой на предварительную оценку TMT Consulting. Крупнейшим игроком остается Ivi, указывают аналитики, этот онлайн-кинотеатр контролирует 35% рынка, Okko – 17%, Amediateka – 15%, Megogo – 12%. Представитель Ivi сообщал, что выручка сервиса в 2017 г. увеличилась в полтора раза до 2,4 млрд руб. Выручка Okko составила 1,25 млрд руб.

Как и у Megogo, в целом у онлайн-кинотеатров доходы от платежей пользователей растут быстрее, чем рекламная выручка. Так, в 2017 г. пользователи выплатили этим видеосервисам 4,4 млрд руб. (+88%), а рекламодатели принесли 2,8 млрд руб. (+15%).

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