Сбой в работе Telegram длится уже более двух часов

Основатель Telegram Павел Дуров Albert Gea / Reuters

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера. Примерно с 11.15 по московскому времени возникли проблемы при попытке отправить и получить сообщения. Согласно сообщениям в Twitter, сбой затронул не только российских пользователей.

В своем Twitter Telegram подтвердил, что проблемы возникли у пользователей в Европе, странах Ближнего Востока и СНГ. «Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре восстановить работу», - говорится в сообщении мессенджера. Чуть позже основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что проблемы возникли из-за сбоя в электропитании серверов в Европе. По его словам, сроки восстановления работы мессенджера зависят от того, когда подрядчик дата-центра приведет в порядок электрооборудование.

Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order. — Pavel Durov (@durov) 29 марта 2018 г.

По данным сайта Outage.Report, сбои в работе мессенджера зафиксированы в том числе в Италии, Германии, Польше, Турции, России, Испании, Израиле, Финляндии и на Украине.

На информацию о сбой уже отреагировал Роскомнадзор. «Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте – мы тут ни при чем», – указывается в его Twitter. 20 марта Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений пользователей в течение 15 дней. Перед этим Верховный суд признал требование ФСБ законным. Роскомнадзор заявил, что в случае отказа Telegram выполнить требование он обратится в суд и потребует заблокировать доступ к мессенджеру в России. В свою очередь Павел Дуров называл требования ФСБ нереализуемыми технически.

Дуров 28 марта сообщил в Twitter, что на этой неделе к мессенджеру каждый день присоединялись 700 000 новых пользователей. «На этой неделе в Telegram ежедневно регистрировались 700 000 новых пользователей. За год рост аудитории превысил 70% по сравнению с прошлым годом на большинстве рынков», — уточнил Дуров.

Он отмечал, что новые пользователи могли не успеть познакомиться с политикой Telegram и его ценностями. Поэтому он продублировал запись в блоге компании, где 23 марта рассказал о росте аудитории до 200 млн человек за 30 дней.

Мессенджеру потребовалось два года, чтобы увеличить аудиторию вдвое. В декабре 2016 г. предприниматель сообщил, что Telegram достиг отметки в 100 млн пользователей в месяц, а к декабрю 2017 г. показатель увеличился до 180 млн пользователей.