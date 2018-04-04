Бывший вице-президент «В контакте» будет развивать бизнес Telegram

Перекопский работал в команде «В контакте» практически с момента основания сети — он однокурсник основателя соцсети Павла Дурова по СПбГУ Личная страница в vk.com

Бывший вице-президент «В контакте» Илья Перекопский занял пост вице-президента мессенджера Telegram. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Перекопский займется развитием бизнеса мессенджера, подтвердил он «Ведомостям». Он уточнил, что его должность называется «вице-президент по стратегии и развитию бизнеса» и включает в себя в том числе общение с партнерами.

Перекопский работал в команде «В контакте» практически с момента основания сети — он однокурсник основателя соцсети Павла Дурова по СПбГУ.

Перекопский покинул «В контакте» в начале 2014 г. Летом того же года подал к бывшему работодателю иск с требованием возместить ему «золотой парашют» (звучали суммы компенсаций от 10 до 20 млн руб.), но в итоге отозвал этот иск. Еще в 2014 г. Перекопский оказывался в числе ответчиков по иску Павла Дурова, который тот подавал к тогдашнему акционеру «В контакте» фонду UCP и бывшим партнерам. Дуров хотел доказать сговор с целью незаконно получить долю в Telegram. Однако осенью 2014 г. стороны отозвали взаимные претензии друг к другу.

Оставив «В контакте», Перекопский вместе с партнером венчурного фонда Flint Capital Олегом Сейдаком основал финтех-компанию Blackmoon Financial Group. Затем запустил блокчейн-платформу Blackmoon Crypto, которая в сентябре 2017 г. привлекла на ICO $30 млн.

В январе Telegram начал привлекать деньги на ICO для создания будущей блокчейн-платформы Telegram Open Network и финансирования самого мессенджера. На конец марта Telegram отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о двух раундах привлечения инвестиций на общую сумму $1,7 млрд. Именно Перекопский от лица Telegram вел переговоры с инвесторами в ходе ICO, говорили трое собеседников «Ведомостей» на венчурном рынке, которые инвестировали в будущую криптовалюту мессенджера. Сам Перекопский это не прокомментировал, добавив лишь, что фактически занимает должность вице-президента Telegram с начала года.