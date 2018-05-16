Продавец телерекламы ищет потерянные деньги

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НРА контролирует больше 95% телерекламы в России Максим Стулов / Ведомости

Одна из главных целей Национального рекламного альянса (НРА) в этом году – увеличение прозрачности рынка рекламы в России, сообщил на конференции Publicis Media первый заместитель гендиректора НРА Сергей Коптев. Селлер переходит на электронный документооборот и постарается сократить цепочку посредников между рекламодателем и телеканалами, говорит он. Сейчас из-за отсутствия прозрачности в индустрии до медиакомпаний в среднем не доходит 15% денег рекламодателей, утверждает Коптев.

НРА контролирует больше 95% телерекламы в России. Его создали в 2016 г. крупнейшие телехолдинги страны («Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа»). По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в 2017 г. рекламодатели потратили на продвижение в телеэфире 171 млрд руб., что на 13% больше, чем годом ранее. По прогнозу НРА, в этом году рынок ТВ-рекламы вырастет еще на 10%. Телеаудитория в России не увеличивается, но спрос со стороны рекламодателей растет, заявляет селлер, поэтому он поднимает цены. В этом году ТВ-реклама подорожает на 15–20%, предупреждал НРА. Рекламодатели недовольны такой инфляцией, в том числе потому, что рост экономики сейчас минимален. Чтобы и дальше обеспечить телеканалам рост доходов в 10% ежегодно, селлер ищет ресурсы в том числе и внутри рынка – в частности, сокращая цепочки посредников, объяснил Коптев.