Технологии / Телекоммуникации

Абоненты «Билайна» жалуются на сбои в работе мессенджеров

Оператор объясняет неполадки блокировками Роскомнадзора
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Абоненты оператора «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») по всей России жалуются на недоступность популярных мессенджеров. В Twitter и Facebook появились сообщения пользователей, что у них не работают мессенджеры Facebook, Telegram, Viber, WhatsApp, не приходят сообщения через iMessage (сервис сообщений Apple) и push-уведомления на iPhone. Значительное число жалоб о неполадках появилось в первой половине дня пятницы, 18 мая.

Журналисты «Ведомостей», которые пользуются услугами «Билайна», также столкнулись со сбоями: у одного из них мессенджер Facebook работает с перебоями, долго соединяется. Работу мессенджера улучшает перезагрузка телефона, но это решает проблему лишь на короткое время. Другой корреспондент «Ведомостей» столкнулся со сбоем iMessage вечером 17 мая: около 18.00 мск у него перестали отправляться и приходить сообщения. Также у этого корреспондента до середины пятницы не приходили push-уведомления от мессенджера ICQ, сам мессенджер при этом работает стабильно. После блокировки Telegram пресс-секретарь президента России Дмитрий перенес конференц-коллы с журналистами в ICQ.

Сотрудник службы поддержки клиентов «Вымпелкома» сообщил, что от абонентов сегодня поступают жалобы на проблемы в работе мессенджера Facebook, WhatsApp, Viber. Он указал, что это связано не с техническими проблемами в сети оператора, а с действиями властей по блокировке сервисов. «Билайн» строго выполняет все предписания Роскомнадзора, ответил на вопрос «Ведомостей» о недоступности мессенджеров сотрудник пресс-службы «Вымпелкома». Он также добавил, что компания старается минимизировать негативное влияние блокировок на предоставление услуг пользователям там, где это возможно.

На аналогичные сбои в работе мессенджеров жалуются некоторые абоненты «Мегафона», следует из постов в Facebook и Twitter. На сети «Мегафона» никаких сбоев в работе мессенджеров нет, все работает в нормальном режиме, заверил представитель оператора.

Ответы «Билайна» на запросы пользователей о неполадках

В середине апреля Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору приступить к блокировке мессенджера Telegram. Этот сервис отказывается предоставить ФСБ ключи для дешифрования сообщений. Службе до сих пор не удалось ограничить доступ пользователей к этому сервису — мессенджер активно использует технические средства для обхода блокировки. Опрошенные «Ведомостями» эксперты ранее говорили, что Telegram постоянно меняет ip-адреса и поэтому Роскомнадзор не успевает его заблокировать. По этой причине Роскомнадзор начал массово блокировать ip-адреса облачных сервисов, принадлежащих Google и Amazon, что привело к проблемам в работе множества других сервисов и части интернет-сайтов. В реестре запрещенных ресурсов, по данным сервиса мониторинга блокировок гендиректора хостинга Diphost Филиппа Кулина, до сих пор находятся более 10 млн ip-адресов.

Сегодня утром Viber сообщил в своем Twitter, что компания столкнулась с блокировкой серверов: «Пользователи Viber страдают от решения, не связанного с Viber напрямую». Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров позднее заявил, что служба не блокировала серверы Viber. Вчера представитель Роскомнадзора говорил, что в реестре нет и адресов мессенджера WhatsApp.

Среди прочего Telegram использует технологию, которая в реальном времени транслирует в устройства пользователей свои новые «координаты». Telegram арендует сервер, ip-адреса которого еще не заблокированы, и рассылает push-уведомления с данными о своем новом местоположении, объясняла «Ведомостям» схему представитель Vee Security Анна Просветова. Устройство извлекает эти данные и подключается к Telegram – и так до новой блокировки, рассказывает она. Проблема блокировки push-уведомлений была одной из тем оперативного совещания, которое Роскомнадзор проводил с операторами связи 20 апреля, спустя несколько дней после начала блокировки, писал «Коммерсантъ». Регулятор просил операторов найти способ заблокировать push-уведомления.

Представители Роскомнадзора, Apple, Facebook пока не ответили на запрос «Ведомостей».

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