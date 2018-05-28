Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4575 от 28.05.2018 под заголовком: «Акадо» условно доступна

«Акадо» Вексельберга может лишиться техподдержки Cisco

Из-за санкций у компании могут возникнуть проблемы с телебизнесом
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Cisco из-за санкций может прекратить поддержку системы условного доступа «Акадо», рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с менеджерами «Акадо». О том же говорит и сотрудник компании, занимающейся разработкой таких систем. По словам одного из собеседников «Ведомостей», техническая поддержка может быть прекращена уже в июне.

Виктор Вексельберг и «Ренова» внесены минфином США в санкционный список 6 апреля, с тех пор американские резиденты не имеют права вести с ними дела, а компании и граждане из других юрисдикций сами рискуют попасть под санкции, если продолжат бизнес с фигурантами списка.

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