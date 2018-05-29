«Яндекс» запустил платформу «Яндекс.Диалоги»

С помощью нее можно заказать такси и пиццу

В основе платформы - голосовой помощник Алиса, разработанный «Яндексом» Максим Стулов / Ведомости

Интернет-компания «Яндекс» запустила новую платформу «Яндекс.Диалоги». Об этом объявил на конференции «Яндекса» руководитель разработок машинного интеллекта Михаил Биленко.

В основе платформы - голосовой помощник Алиса, также разработанный «Яндексом». Сейчас он установлен на 53% смартфонов в России, сказал Биленко. По его словам, недавно у Алисы появились новые навыки: она научилась распознавать изображения и слушать песни, может вызвать такси, купить билеты или заказать пиццу.

Оплата заказанных товаров и услуг будет осуществляться самим компаниям, оказывающим услуги. При заказе товаров или услуг через «Яндекс. Диалоги» пользователь для оплаты будет перенаправляться на сайт компании-партнера. Сейчас «Яндекс» работает над тем, чтобы сделать оплату более безопасной и удобной для пользователей, говорят представители интернет-компании.

Заказ пиццы – первый связанный с Алисой проект, в котором участвовала сторонняя компания – «Папа Джонс», говорили в феврале представители «Яндекса» и сети пиццерий.

«Яндекс» представил «Алису» в октябре 2017 г. Голосовой помощник может общаться с пользователями и выполнять по их запросам несложные поручения. Например, найти в интернете нужный адрес, телефон, веб-страницу и т. п. Раньше Алиса была интегрирована только с сервисами самого «Яндекса». Ее, к примеру, обучили произносить тосты, играть с пользователями в слова и города, рассказывает представитель компании.

Руководитель отдела разработки голосовых технологий и продуктов «Яндекса» Денис Филиппов в феврале обещал, что компания откроет платформу, на которой работает «Алиса», и любые компании сами смогут создавать на ней свои сервисы. Это могут быть заказы, опции для общения с клиентами в голосовом чате и т. п., рассуждал Филиппов.

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