Подрядчик чемпионата мира по футболу войдет в концерн «Автоматика»

«Ростех» объединяет гражданские IT-решения Максим Стулов / Ведомости

Госкорпорация «Ростех» сообщила, что хочет создать на базе концерна «Автоматика» крупнейшего разработчика и поставщика информационного и телекоммуникационного оборудования, а также комплексных цифровых решений гражданского назначения.

Для этого «Ростех» передает 100% акций Национального центра информатизации (НЦИ) – он напрямую принадлежит корпорации – концерну «Автоматика». Параллельно идет процедура передачи в концерн Института электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ) и НИИ «Масштаб», сообщил «Ведомостям» сотрудник «Ростеха» и подтвердила пресс-служба корпорации. Раньше они входили в подконтрольный «Ростеху» холдинг «Росэлектроника».

Объединяя активы в «Автоматике», «Ростех», по его собственному сообщению, ставит задачу нарастить долю гражданской продукции в среднем до 50%, а в сфере электроники и IT – до 60%, увеличить продажи гражданских цифровых продуктов почти в 4 раза – до 300 млрд руб. к 2025 г.

В 2016 г. НЦИ стал единственным поставщиком услуг связи и информационных технологий на Кубке конфедераций 2017 г. и чемпионате мира по футболу 2018 г.

На 2018 г. у НЦИ заключено контрактов более чем на 7,5 млрд руб., по данным «Ростеха». До 2020 г. включительно НЦИ также станет поставлять комплексные IT-решения органам власти, сообщает представитель корпорации, и все другие проекты НЦИ продолжатся, например, его операционную систему «Ось» (приоритет – защита данных) скоро будут тестировать органы власти.

«Мы сформировали холдинги, затем сформировали кластеры, затем написали новую стратегию, достаточно агрессивную и амбициозную. В ней заложены фундаментальные вещи – как раз переход от железа к интеллекту, выход на умные гражданские рынки, 17%-ный годовой рост в рублях и много-много еще что», – говорил на конференции «Ведомостей» в мае директор по особым поручениям «Ростеха» и председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко.

Такая активность «Ростеха» может означать интерес госкорпорации к бюджетам, которые будут выделены на программу цифровой экономики, уверен топ-менеджер крупной российской IT-компании. По новой стратегии «Ростех» сможет заявить себя исполнителем по многим ее направлениям и выдвинуть наработки, которыми займется уже сейчас, считает он.

«Автоматика» специализируется на создании защищенных информационно-телекоммуникационных систем и оборудования для военных и других спецзаказчиков. По данным «Ростеха», выручка концерна за 2017 г. выросла на 10% и составила 16,1 млрд руб.