Путин поручил установить WiFi в селах, где живет хотя бы 100 человек Екатерина Ширинкина для Ведомостей

На встрече президента Путина с Советом законодателей в конце апреля председатель законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев предложил провести WiFi в населенные пункты, где живет не менее 100 человек. Во многих регионах России, в том числе во Владимирской области, выполняется федеральный проект: Wi‑Fi устанавливают в населенных пунктах, где живет от 250 до 500 человек, рассказал тогда Киселев. Проект работает очень успешно, и регионы просят внести изменения в закон «О связи» и расширить проект – снизить требования к населенным пунктам до 100 человек.

А в четверг президент Путин поручил правительству (поручение опубликовано на kremlin.ru) подготовить поправки в закон «О связи», предписывающие устанавливать хотя бы одну точку беспроводного доступа в селах с населением не менее 100 человек и доложить об этом к 1 сентября.

В населенные пункты с числом жителей не менее 250 WiFi проводит «Ростелеком». Цифровое неравенство оператор ликвидирует за 168 млрд руб. по контракту с Федеральным агентством связи (Россвязь), заключенному в 2014 г. на 10 лет. Оператор строит точки доступа в населенных пунктах, где установлены таксофоны. С 1 августа 2017 г. социальный WiFi стал бесплатным, прежде доступ стоил 45 руб. в месяц.

Представитель «Ростелекома» не стал комментировать поручение президента.

Бюджет проекта пока никто не считал, он может оказаться очень значительным – речь идет о десятках тысяч населенных пунктов, говорит сотрудник одного из операторов: государству придется найти дополнительные источники финансирования – сейчас в Резерве универсального обслуживания средств на такой проект, очевидно, недостаточно.

Сама точка доступа может стоить 7000-10 000 руб., знает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков, еще 20 000–30 000 руб. может стоить ее инсталляция, в маленьком селе это может стать нетривиальной задачей; к этому Мирзабеков предлагает добавить и расходы на систему авторизации пользователей WiFi. Проект может увеличить расходы оператора, который будет его исполнять, на выполнение требований закона Яровой: с 1 октября провайдеры должны хранить электронные сообщения пользователей, напоминает Мирзабеков.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.