Австралия может отстранить Huawei от строительства национальной сети 5G

Представитель Huawei отрицает, что продукция компании угрожает национальной безопасности Максим Стулов / Ведомости

Австралия может запретить китайской корпорации Huawei Technologies участвовать в строительстве инфраструктуры для телекоммуникационных сетей пятого поколения — 5G. Австралийские спецслужбы подозревают, что компания может использовать собственное оборудование для шпионажа в пользу китайского правительства, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В 2012 г. правительство Австралии по соображениям безопасности уже запретило Huawei участвовать в тендере на строительство национальной высокоскоростной широкополосной сети. Сейчас департамент внутренних дел страны оценивает риски, угрожающие объектам критической инфраструктуры, и решает, стоит ли допускать Huawei к строительству инфраструктуры для сетей 5G, заявил генпрокурор Австралии Кристиан Портер. «Корпоративная структура китайских компаний и их взаимоотношение с правительством Китая сильно отличаются от отношений компаний и государства в Австралии», — рассказал Портер.

Представитель Huawei отрицает, что продукция компании угрожает национальной безопасности. Он заверил, что Huawei будет открыто сотрудничать с правительством Австралии и местными компаниями.

Запрет на строительство инфраструктуры 5G в Австралии может помешать глобальным планам Huawei, поскольку за ним могут последовать аналогичные меры в США, отмечает WSJ. В феврале американские власти уже заявляли, что опасаются потенциальных связей компании с китайским правительством. В 2012 г. конгресс США уже запрещал компании работать на американском рынке – поскольку Huawei и ZTE (еще один крупный китайский производитель телекоммуникационного оборудования) получают субсидии китайского правительства, что и вызвало подозрения в промышленном шпионаже в его интересах, писала The New York Times. Министерство юстиции США ведет в отношении Huawei отдельное уголовное расследование в связи с нарушением компанией американских санкций против Ирана, писала WSJ в апреле 2018 г.

Сети пятого поколения, или 5G, позволяют передавать данные со скоростью в 10 раз быстрее, чем стандарт 4G. Развертывание 5G сетей должно дать толчок развитию таких технологий, как беспилотные автомобили, робототехника, виртуальная реальность и другие. Сейчас Huawei — мировой лидер в области сетей 5G, отмечает WSJ: лишь в 2018 г., вдобавок к ранее вложенному $1 млрд, компания инвестирует в эту технологию $800 млн.

У Huawei есть несколько конкурентов в области 5G. Это шведская Ericsson AB, финская Nokia Corp. и ZTE Corp. В России о партнерстве с Huawei в области строительства инфраструктуры для сетей 5G объявляли «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») и «Мегафон».