Китайский агрегатор больших данных планирует IPO в США

Jiguang продает сервисы анализа больших данных для мобильных приложений Edgar Su / Reuters

Пока ФАС и интернет-компании в России обсуждают возможность или запрет доступа третьих лиц к данным пользователей, китайский агрегатор больших данных Jiguang планирует провести размещение IPO на бирже Нью-Йорка. О планах китайской компании сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. Компания может привлечь $300 млн при оценке всей Jiguang от $1,5 млрд до $2 млрд, пишет издание.

Jiguang продает сервисы анализа больших данных для мобильных приложений. Один из них собирает полные профили пользователей этих приложений и предлагает их разработчикам аналитику, маркетинговые решения и идеи по развитию бизнеса по собранным данным. Другой сервис умеет сравнивать между собой приложения-конкуренты, отталкиваясь от активности их пользователей, в том числе динамики их притока и оттока, геолокации и иных характеристик аудитории.

По собственным данным Jiguang, она обслуживает около 300 000 разработчиков, которые являются авторами 700 000 приложений.

Формально на IPO выйдет Shenzhen Hexun Huagu IT Co., пишет WSJ. Компания создана в 2011 г. и зарегистрирована на Каймановых островах.

У британской компании Cambridge Analytica прямо противоположный опыт ведения бизнеса с помощью обработки данных пользователей – она подала заявление о банкротстве. Компания пользовалась личными данными 87 млн пользователей соцсети Facebook для создания алгоритма, выявляющего предпочтения избирателей. При помощи разработанного на основе алгоритма приложения во время президентской кампании в США осуществлялась адресная рекламная рассылка.

Подавая заявление на банкротство, компания заявила, что в последние месяцы стала жертвой необоснованных обвинений и была оклеветана «за деятельность, являющуюся не просто законной, а общепризнанно стандартной частью рекламного продвижения в интернете, как в политическом, так и в коммерческом секторе».

Big Data вне закона

В России бизнес не готов делиться данными пользователей с посторонними участниками рынка. В марте Федеральная антимонопольная служба подготовила законопроект с поправками в антимонопольное законодательство. Один из его пунктов запрещал дискриминационный доступ к данным, которыми владеют компании. Для рынка собранные данные представляют ценность: собирая данные и ограничивая к ним доступ, одни компании ставят себя в более выгодное положение и могут диктовать другим свои рыночные условия, объяснял «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Патракеев, участвовавший в обсуждении законопроекта в рабочей группе Ассоциации антимонопольных экспертов.

Но бизнес эту идею не оценил. На прошлой неделе стало известно, что «Яндекс», Mail.ru Group и «Ростелеком» предложили исключить идею о запрете дискриминационного доступа из законопроекта. В нынешнем российском законодательстве нет понятий данных и порядка их сбора и обработки, критериев дискриминационного доступа к ним (в том числе в зависимости от их категории – персональных данных, сведений об абонентах, банковской или врачебной тайны), парировали компании в материалах рабочей группы по нормативному регулированию цифровой экономики. Она одобрила предложение бизнеса, а представитель ФАС пообещал учесть мнение рабочей группы.

В российском законодательстве большие данные пока что не урегулированы, хотя попытки предпринимаются.

В июне 2017 г. за регулирование больших данных пользователей взялся Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). К декабрю он подготовил концепцию законопроекта. Фонд предлагал включить в закон о персональных данных специальные компании-посредники, которые бы точно знали, какой оператор хранит нужные бизнесу данные пользователей, но самими данными не располагал. По запросу бизнеса посредник должен подбирать подходящий по профилю набор данных, удостоверяться, что пользователь согласен на их обработку, и давать компании ссылку на массив данных.

А в ноябре 2016 г. подгруппа «Интернет + общество» при рабочей группе в администрации президента обсуждала регулирование так называемых больших пользовательских данных – массивов обезличенных пользовательских данных, которые после обработки из-за своего объема позволяют идентифицировать их владельца.