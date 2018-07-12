Главный редактор «Коммерсанта» покидает свой пост

Главный редактор газеты "Коммерсантъ" Сергей Яковлев Михаил Метцель/ТАСС

Шеф-редактор издательского дома «Коммерсантъ», главный редактор газеты «Коммерсантъ» Сергей Яковлев покинет свой пост по личным обстоятельствам.

Гендиректор издательского дома Владимир Желонкин подтвердил «Ведомостям», что Сергей Яковлев с понедельника перестанет быть главным редактором одноименной газеты и шеф-редактором издательского дома. По словам Желонкина, Яковлев покидает ИД на один год по личным обстоятельствам: «Для нас это очень внезапная новость».

Исполнять обязанности главного редактора газеты и шеф-редактора ИД будет сам Желонкин, совмещая их с постом гендиректора.

Источник, близкий к акционерам ИД «Коммерсантъ», подтвердил, что ситуация с Яковлевым возникла совершенно неожиданно и потребовала срочного решения. Он полагает, что Желонкин не будет постоянно совмещать должности и на редакторскую позицию будет найден другой человек - возможно, это будет кто-то из действующих сотрудников редакции.

«Для меня как главного редактора ведущего делового издательского дома всегда на первом месте оставались интересы читателя и сохранение уникальных традиций коммерсантовской журналистики. Неукоснительное следование этим традициям никогда не зависело от персоналий руководства. Уверен, что в наших изданиях, на нашем радио и сайте вы продолжите получать информацию, которой можно доверять», - говорится в обращении Яковлева на сайте газеты.

Яковлев не ответил на звонки «Ведомостей».

Сергей Яковлев стал главным редактором «Коммерсанта» в 2014 г. после ухода с этой должности Михаила Михайлина, назвавшего в качестве причины «легкую усталость», а также то, что он выполнил задачи, поставленные акционерами. С 1999 г. Яковлев был главным редактором журнала «Деньги», входившего в издательский дом.

Издательским домом «Коммерсантъ» владеет ЗАО «Коммерсантъ-холдинг», принадлежащее миллиардеру Алишеру Усманову.