Apple представила обновленную линейку MacBook Pro

Речь идет об обновлении устройств только с панелью Touch Bar, содержимое которой меняется в зависимости от выбранного приложения Marcio Jose Sanchez / AP

Apple представила обновленные флагманские 13-дюймовый и 15-дюймовый ноутбуки линейки MacBook Pro.

Речь идет об обновлении устройств только с панелью Touch Bar, содержимое которой меняется в зависимости от выбранного приложения. Эта панель предлагает подставить слово во время набора текста, с ее помощью можно будет выбирать эмодзи, менять громкость или использовать инструменты при редактировании фотографий. Трекпад Force Touch также претерпел изменения — на панели появилось больше места для манипуляций.

Apple утверждает, что обновленные устройства ориентированы в большой степени на профессионалов, например графических дизайнеров, разработчиков приложений или видеоредакторов.

Производительность ноутбуков Macbook Pro увеличена. 15-дюймовая версия работает на 70% быстрее своего предшественника, 13-дюймовая - на 50%. Оба устройства получили мобильные процессоры восьмого поколения от Intel - Core i5, i7 и i9 - четырехъядерные и шестиядерные, дисплеи True Tone, до 32 ГБ оперативной памяти.

Особо Apple отмечает клавиатуру третьего поколения, более тихую и долговечную. При разработке новой линейки компания учла множество жалоб пользователей на залипание и выпадание кнопок. MacBook Pro 15 может быть оборудован выделенным графическим ускорителем Radeon Pro с 4 Гбайт памяти.

В ноутбуки встроен выделенный чип Apple T2 с сопроцессором Secure Enclave. Благодаря этому новшеству виртуальный помощник Siri в Macbook Pro может пробуждаться от голоса пользователя - без необходимости нажимать кнопки. Модуль отвечает за Force Touch, безопасную загрузку и шифрование данных. На новых устройствах производитель установил дисплей марки Retina с технологией True Tone (яркость 500 кд/кв. м). 13-дюймовая версия имеет разрешение 2560 × 1600 пикселей, 15-дюймовая - 2880 × 1800 пикселей.

«Новое поколение ноутбуков MacBook Pro является самым быстрым и самым мощным из тех, которые мы когда-либо создали», - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента компании по маркетингу Филипа Шиллера.

Стоимость 13-дюймовой версии начинается от $1799, 15-дюймовой — от $2399. Для ноутбуков также будут доступны кожаные чехлы коричневого, синего и черного цветов.

Как отмечает Bloomberg, в последние годы рост продаж iPad замедлился, при этом продажи линеек Mac оставались на стабильном уровне. В 2017 г. Apple продала 19,3 млн компьютеров Mac. По данным Gartner, доля Apple на рынке ПК в I квартале 2018 г. составляла 6,9%, доля HP Inc. - 21%, Lenovo - 20%, Dell - 16%.

Акции Apple в четверг подорожали на бирже Нью-Йорка на 1,2% до $190,16. Капитализация компании оценивается в $934,3 млрд.