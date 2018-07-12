Статья опубликована в № 4607 от 12.07.2018 под заголовком: Huawei сгрыз яблоко
Китайский смартфон впервые стал самым продаваемым в России
Устройство от iPhone впервые уступило лидерство
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Лидер российского рынка смартфонов – чистокровный китаец
Максим Стулов / Ведомости
Май 2018 г. стал первым в этом году месяцем, когда iPhone не занял первого места по продажам в штуках, сообщается в материалах партнера нескольких производителей электроники: лидером стал Honor 9 Lite (Huawei) – с долей 3,1%, а iPhone SE только третий, у него 2,8%, а на втором месте – Samsung Galaxy J1, 2,9%. Данные подтвердили сотрудники двух ритейлеров и коммерческий директор объединенных «Связного» и «Евросети» Дагмара Иванова.
Китайский смартфон впервые стал самым продаваемым в России, утверждает сотрудник одного из ритейлеров: Honor 9, появившийся в январе 2018 г., мог бы занять 1-е место и раньше, но Huawei поставляла недостаточно этих аппаратов.
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