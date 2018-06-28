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Статья опубликована в № 4597 от 28.06.2018 под заголовком: Вещь недели: Смартфон Huawei

Как Huawei завоевала российский рынок смартфонов

Китайские телефоны уже мало чем отличаются от некитайских
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До недавнего времени название Huawei мало что говорило российским покупателям смартфонов. Еще пару лет назад китайский производитель занимал 2–2,5% российского рынка этих устройств, что, согласитесь, немного. А теперь Huawei на первом месте по продажам смартфонов. В конце мая – начале июня она сместила с него Samsung, что в России раньше не удавалось никому и никогда.

Конечно, успех Huawei и других китайских вендоров (в России, к примеру, очень неплохо чувствует себя Xiaomi) можно списать на низкие цены. Их смартфоны при схожих характеристиках сейчас действительно не сильно уступают аппаратам старых, известных в России еще с прошлого десятилетия брендов. После обвала рубля денег на их пафосные телефоны у российских пользователей стало меньше – и демократичные китайские смартфоны стали им достойной заменой.

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