Технологии / Персональные технологии

Samsung утратил гегемонию на российском рынке смартфонов

Первое место впервые заняла Huawei
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Китайская Huawei впервые вышла на первое место по продажам смартфонов в России, потеснив Samsung. Это следует из материалов партнера нескольких производителей электроники, сотрудник одного из ритейлеров подтвердил эти данные. Три недели подряд с 28 мая по 17 июня Huawei с суббрендом Honor лидировали по продажам смартфонов. Их доля (в штуках) составляла 23,8%, 24,2% и 26,5% каждую неделю соответственно.

Доля прежнего лидера, Samsung, составила 22,9%, 23% и 23,2%. При этом на неделе с 21 по 27 мая корейская компания еще была в лидерах с 22,6% рынка против 21,3% у Huawei/Honor следует из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости».

Samsung впервые более чем за десятилетие утратил статус лидера, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Компания неизменно занимала первое место по физическим продажам смартфонов с 2007 г., указывает он.

При этом Huawei выбилась в лидеры совсем недавно. Еще в феврале она обогнал Apple и вышла на второе место по продажам смартфонов в России. Китайский производитель в феврале контролировал 17,4% российского рынка смартфонов, тогда как Apple — менее 14%.

Директор по маркетингу Huawei Consumer Business Group Мария Данилина объясняет быстрый рост доли рынка оптимальной для России по соотношению цены, качества и характеристик модельной линейкой. Маркетинговая стратегия рассчитана не только на увеличение узнаваемости бренда, но и на повышение лояльности покупателей — смартфоны Huawei покупают вновь, передала она «Ведомостям». Говорит Данилина и о развитии сети сервисных центров Huawei в России.

Huawei удалось занять первое место благодаря сбалансированному модельному ряду, считает Муртазин. У Samsung сейчас практически нет смартфонов в ценовом сегменте до 10 000 руб. и крайне мало — в сегменте 10 000-15 000 руб. В то же время смартфоны Huawei хорошо представлены в этих сегментах, говорит Муртазин.

По словам представителя «М.видео» Валерии Андреевой, в мае по сравнению с январем этого года продажи Huawei в розничной сети в штуках выросли на 30-40%. «М.видео» договорилась о стратегическом сотрудничестве с Huawei и уже провела ряд кампаний по продвижению этого вендора, рассказывает она. Отмечает Андреева и удачный запуск продаж двух новых аппаратов – Huawei P20 и Honor 10 весной этого года.

До второй половины 2016 г. доля Huawei была относительно невелика: опрошенные ранее «Ведомостями» представители ритейлеров говорили, что за первые пять месяцев она составила 2-2,5%. При этом они отмечали быстрый рост спроса на Huawei. В I квартале 2016 г. в России было продано более чем в 8 раз больше смартфонов Huawei, чем за тот же период годом ранее, говорилось в материалах МТС. Оператор заключил долгосрочное соглашение о сотрудничестве с Huawei в августе 2016 г.

«Ведомости» ожидают комментарии Samsung и сотовых ритейлеров.

Комментарии  ()
Naissaar
13:33 26.06.2018
А нет бубей - хоть хуавей....
00
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