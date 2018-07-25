«Газпром-медиа» продаст футбол миллиону болельщиков

В этом сезоне зрители «Матч ТВ» увидят бесплатно только 60 игр лиги из 240, сообщил холдинг Максим Стулов / Ведомости

Одно из обязательств, которые взяла на себя «Газпром-медиа» по контракту с Российской премьер-лигой (РПЛ), – до конца 2020 г. увеличить втрое число подписчиков «Матч премьера», заявил гендиректор медиахолдинга Дмитрий Чернышенко. Сколько подписчиков у канала «Наш футбол», на базе которого запускается «Матч премьер», он не уточнил. Сейчас у футбольного канала «Газпром-медиа» 300 000–400 000 подписчиков, рассказали источники в холдинге, соответственно, через два года ему должны платить за доступ к матчам российских команд около 1 млн человек.

На прошлой неделе «Газпром-медиа» и РПЛ объявили о подписании нового четырехлетнего контракта на трансляцию матчей, первые игры «Матч премьер» покажет на этой неделе. До этого состязания российских футбольных команд также показывали каналы этого холдинга – «Наш футбол» и федеральный бесплатный канал «Матч ТВ».

Сумму нового контракта стороны не раскрывают. Представитель РПЛ лишь заявил: «Мы получили привлекательные условия». «Газпром-медиа» выплатит лиге фиксированную сумму в виде минимального гарантийного платежа, дополнительные доходы стороны разделят, причем РПЛ получит больше, чем медиахолдинг, уточнил Чернышенко. Он добавил, что по сравнению с предыдущим контрактом фиксированная сумма платежа выросла. Холдинг будет платить лиге 1,7 млрд руб. в год, писал «Спорт-экспресс» со ссылкой на источники.

На вопрос «Ведомостей», заработал ли холдинг на предыдущем контракте, Чернышенко ответил, что это был «инвестиционный проект».

Основной доход от показа матчей РПЛ «Газпром-медиа» принесет подписка на «Матч премьер». Она стоит 219 руб. в месяц, сообщил холдинг. Но просто так ее купить нельзя: сначала надо приобрести хотя бы базовый пакет каналов – например, у «НТВ плюс» от 100 руб. Примерно во столько же обойдется подписка на онлайн-версию канала. Наконец, зрители и дальше смогут покупать онлайн-трансляции отдельных игр РПЛ.

После 2013 г. популярность российского футбола быстро падала. Средняя заполняемость стадионов на матчах РПЛ (тогда РФПЛ) к 2015 г. снизилась на 20% до 10 409 человек, писал Sports.ru со ссылкой на данные лиги. С телеаудиторией дела обстояли не лучше: в сезоне 2016/17 г. матч лиги в среднем смотрели на «Матч ТВ» 652 000 человек старше четырех лет в крупных городах – вдвое меньше, чем собирали аналогичные трансляции в сезоне 2013/14 г., писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Mediascope. Лишь сезон 2017/18 г. переломил тенденцию: чемпионат России (его проводит РПЛ) поставил рекорд посещаемости мачта – почти 14 000 человек, а телеаудитория среднего мачта выросла до 676 000 человек, указывает Mediascope. Но эти данные учитывают только зрителей бесплатных трансляций на «Матч ТВ», а «Газпром-медиа» пообещала ради увеличения привлекательности своих платных каналов перенести на них топовые игры.

В этом сезоне зрители «Матч ТВ» увидят бесплатно только 60 игр лиги из 240, сообщил холдинг, остальное покажет «Матч премьер». С каждым следующим сезоном доля бесплатных трансляций будет снижаться, говорит Чернышенко, что должно стимулировать рост подписок. Также холдинг будет развивать онлайн-подписки, добавил Чернышенко. Скоро «Газпром-медиа» запустит новый видеопроект «ТНТ-премьер», где помимо сериалов и шоу ТНТ интернет-пользователи смогут смотреть по подписке и спортивные трансляции, рассказывали сотрудники холдинга.