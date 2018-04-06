РБК узнал о массовом сокращении штата «Матч ТВ»

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Минпромторг пообещал наказывать за отказ от работы с подпавшими под санкции США компаниями

Российские власти постараются не допустить отказа от взаимодействия российских контрагентов и банков с подпавшими под санкции США отечественными компаниями, последние получат от государства дополнительную поддержку, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Российские компании, которые подпали под санкции, будем еще больше поддерживать», – сказал Мантуров (цитаты по «Интерфаксу»).

Министр пообещал пресекать бойкотирование российским рынком санкционных компаний. «Были некоторые прецеденты ранее по введенным санкциям против российских компаний, и некоторые банки, некоторые потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний», – отметил Мантуров, подчеркнув, что в Минпромторге такого подхода не приемлют и намерены за это «жесточайше наказывать», применяя административные меры.

«Это просто по меньшей мере непатриотично, раз, а во-вторых, экономически мы этого делать не позволим», – заключил Мантуров.

Минпромторг не может отвечать за внешний рынок, так как ограничить иностранных контрагентов нельзя. «Но что касается внутри страны, если кто-то будет реагировать и смотреть на таблички, против кого там вводятся санкции, мы тоже так же будем относиться к этим структурам», – пообещал Мантуров.

«Поэтому такими глупостями даже не надо заниматься и думать об этом», – резюмировал он.

В пятницу минфин США опубликовал список российских бизнесменов, топ-менеджеров и компаний, против которых введены новые санкции. Всего в списке 26 человек и 15 компаний.

Новые меры против граждан и компаний России вводятся в соответствии с законом о противодействии противникам США при помощи санкций (CAATS). Ограничительные меры будут действовать не только против фигурантов списка, но и против их контрагентов, которые совершили «существенные транзакции» в их интересах.

Контрагентам грозит ограничение на экспорт товаров из США и запрет на получение любых финансовых услуг, привлечение финансирования с участием американских банков и инвесторов, введение ограничений на владение имуществом в Штатах и запрет на выдачу виз и на въезд в страну руководству компании и ее контрольным акционерам.