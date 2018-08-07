Минфину не дают стать Большим братом

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Тот, кто будет контролировать единую систему, получит рычаг управления если не страной, то другими ведомствами, считает эксперт Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин предложил собрать ресурсы и данные всех органов власти – и местных, и федеральных – в единую систему: законопроект «О систематизации и гармонизации информации в РФ» опубликован в конце мая. Согласно ему Росреестр, Росстат, Федеральная налоговая служба (ФНС), загсы, центры госуслуг и другие госструктуры с собственными информационными ресурсами должны будут собирать сведения обо всех своих действиях в федеральной государственной информационный системе «Единая нормативно-справочная информация». Предполагается, что обслуживать и поддерживать ее будет Минсвязи, а устанавливать правила систематизации информации и контролировать их соблюдение – Минфин.

Против этого предложения выступили департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы и несколько крупных операторов связи. ДИТ, «Ростелеком» и «Мегафон» раскритиковали систему в отзывах на законопроект Минфина («Ведомости» ознакомились с одним из них, авторы других подтвердили их содержание). МТС и «Вымпелком», по словам их представителей, пока изучают законопроект.