Компания Леонида Реймана запустит в Москве интернет вещей
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МТТ (принадлежит Alternativa Capital бывшего министра связи Леонида Реймана) начала строить в Москве беспроводную сеть для подключения автоматических устройств. Об этом рассказали представители МТТ и инфраструктурного оператора «Русские башни», чьи мачты будет использовать МТТ.
Развернуть сеть из 50-70 базовых станций МТТ планирует в сентябре-декабре этого года, говорит заместитель гендиректора МТТ Андрей Ажигиров. Оператор планирует покрыть интернетом вещей (Internet of Things, IoT) центр Москвы, а также бизнес-, торговые и выставочные центры (например, «Крокус»). Сплошного покрытия Москвы не предполагается, подчеркивает Ажигиров. Инвестиции в проект он оценивает в десятки миллионов рублей. По его словам, интерес к беспроводному интернету вещей уже проявили конкретные заказчики, которых он не назвал.
Сеть будет работать на специальном стандарте LoRaWAN (Long Range wide-area networks) – технология, позволяющая передавать с небольшой скоростью данные с IoT-устройств на большие (до 15 км расстояния). К преимуществам этого стандарта Ажигиров относит большой радиус работы базовых станций, низкое энергопоребление, а также работу в нелицензируемом частотном диапазоне.
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