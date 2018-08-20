Основатель Qiwi отправился в кругосветное путешествие

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Длительный отпуск руководителя – не редкость Максим Стулов / Ведомости

В прошлую пятницу сооснователь, гендиректор и совладелец Qiwi Сергей Солонин отправился в кругосветное путешествие, рассказала «Ведомостям» представитель бизнесмена Анастасия Полонская. По ее словам, за девять месяцев Солонин вместе с семьей посетит 30 стран и начнет с Японии, Северной и Южной Кореи, Австралии. Посетит он также Антарктику. Свое решение Солонин объясняет желанием побыть с семьей. Полонская уточняет, что передвигаться бизнесмен будет обычными авиарейсами.