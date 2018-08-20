ФАС возбудила дело против крупнейших операторов связи из-за цен на sms-рассылку

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила административные дела в отношении ведущих операторов Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что возбудила административные дела в отношении операторов «большой четверки» – МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») и «Т2 Мобайла» (Tele2). ФАС проверяла, как операторы устанавливают цены на массовые sms-рассылки для разных организаций, в том числе банков. По итогам проверки выяснилось, что условия контрактов для частных компаний и организаций с государственным участием в капитале существенно отличались, заявила ФАС.

Антимонопольная служба расценивает это как создание дискриминационных условий, при которых потребители услуг sms-рассылки были поставлены в неравное положение, следует из сообщения.

В отношении МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 ФАС возбудила дела по признакам нарушения п. 8 ч. 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции (создание дискриминационных условий). «Вымпелком» также подозревают в нарушении п. 3 ч. 1 той же статьи (навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора). По данным службы, «Вымпелком» отменил возможность отправлять сообщения на латинице вместо кириллицы. В результате стоимость sms-рассылки могла вырасти вдвое, указывает ФАС.

ФАС уже выдавала операторам «большой четверки» предупреждения по этому поводу. Служба обязала операторов устранить нарушения в течение двух недель со дня получения предупреждения. Проанализировав поступившие от компаний материалы, ФАС пришла к выводу, что компании не выполнили требования службы.

С жалобой на операторов в ФАС весной обратился президент ассоциации банков «Россия» Георгий Лунтовский. Об этом писал «Коммерсантъ». Ассоциация опросила 37 банков и 80% из них сообщили, что заметили повышение операторами стоимости sms-рассылок. В частности, в жалобе отмечалось, что с начала года для банков в среднем МТС якобы повысила тарифы на 110%, «Мегафон» – на 76%, «Вымпелком» же отменил возможность отправлять сообщения на латинице, в результате чего объем уведомления и его стоимость выросли в два раза. Рост цен на услуги операторов связи приведет к увеличению в 1,5–2,5 раза (по сравнению с прошлым годом) расходов на sms-информирование клиентов, предупреждал президент ассоциации.

«Наши тарифы публичны и прозрачны и находятся на уровне с рынком. В рассмотрении дела мы готовы представить ФАС дополнительные материалы», – прокомментировал ситуацию «Ведомостям» руководитель практики по антимонопольному праву и закупкам «Мегафона» Дмитрий Абрамов. По его словам, sms-рассылки не являются единственным способом информирования потребителей. Сейчас клиентов можно проинформировать по электронной почте, при помощи звонков, сообщений в мессенджерах, push-уведомлений из приложений, сказал Абрамов.

Договоры Tele2 с организациями без госучастия не содержат дискриминационных условий, утверждает представитель оператора Ольга Галушина. Tele2 рассматривает возможность обжаловать вынесенное ранее предупреждение ФАС в суде, добавила она.

Представители МТС и «Вымпелкома» отказались от комментариев.