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Кирилл Седов
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ФАС предложила отказаться от общероссийской сети WiFi

Антимонопольную службу не устраивает, что проектом занимается один поставщик

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает исключить создание единой федеральной сети и единой системы авторизации пользователей Wi-Fi из программы «Цифровая экономика».

Об этом говорится в письме заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина в Минкомсвязи (с копией документа ознакомились «Ведомости»). Подлинность письма подтвердил представитель службы.

Профильная рабочая группа поддерживает мнение ФАС о нецелесообразности создания единой сети Wi-Fi, но в то же время не возражает против создания единой сети авторизации, говорит представитель «Ростелекома».

Одна сеть - один поставщик

Проектирование и разработка единой системы авторизации пользователей в публичных сетях Wi-Fi должна была начаться в июле 2018 г. под руководством Минкомсвязи. Об этом говорилось в плане мероприятий по направлению «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика» (с документом ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили три участника рабочей группы госпрограммы). План предполагал, что эта система будет интегрирована с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и будет использоваться в качестве внешней системы авторизации всеми операторами беспроводного доступа. Направление «Информационная инфраструктура» в качестве центра компетенций курирует «Ростелеком», рабочую группу возглавляет «Мегафон".

Строить такую единую федеральную сеть нецелесообразно, поскольку рынки доступа в интернет локальны и имеют географические и экономические особенности, говорится в письме. Кроме того, план предполагает, что заниматься ее созданием будет единственный поставщик, что ограничивает конкуренцию и усилит неэффективность всего проекта, считает ФАС.

Не устраивает антимонопольную службу и предложение подключать к интернету больницы, школы и все органы государственной власти силами единственного поставщика. Это необоснованно и приведет к ограничению конкуренции на рынке интернет-доступа, делают вывод сотрудники службы. Планом предусматривается указание единственного поставщика только по тем мероприятиям, где соответствующее решение правительства уже принято, прокомментировала представитель «Ростелекома» Кира Кирюхина.

Программа «Цифровая экономика» утверждена правительством в конце июля 2017 г. В рабочие группы по каждому из направлений госпрограммы входят представители профильных ведомств и участники рынка. Они готовят предложения, которые затем направляются в профильные министерства. 5 октября этот план был отправлен в Минкомсвязи. Предложения по созданию сети Wi-Fi и подключению к интернету госучреждений, больниц и школ отражали интересы «Ростелекома», говорил «Ведомостям» один из участников рабочей группы.

С 2018 г. «Ростелеком» станет единственным поставщиком услуг связи для государственных органов. Речь идет практически обо всех видах связи, кроме мобильной. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации в октябре. Также «Ростелеком» стал единственным поставщиком интернета для государственных и муниципальных медицинских учреждений.

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