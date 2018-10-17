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Технологии / Медиа

Депутаты разрешили показывать на кинофестивалях фильмы без прокатного удостоверения

Госдума смягчает поправки, принятые всего три месяца назад
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Госдума одобрила в первом чтении поправки, смягчающие правила проведения кинофестивалей, совсем недавно ужесточенные депутатами.

В июле Госдума приняла поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии», которые требуют регистрировать в Министерстве культуры все международные фестивали, проходящие в России, если они длятся более 10 дней. Закон также запретил показывать на фестивалях более двух раз фильмы, у которых нет прокатного удостоверения. Эти поправки должны были вступить в силу в начале ноября.

Но организаторы фестивалей и кинотеатры говорили «Ведомостям», что такие поправки позволят чиновникам закрывать не устраивающие их идеологически фестивали или, по крайней мере, влиять на программы показов.

«Целый ряд фестивалей, прежде всего ретроспектив, столкнулись с необходимостью обзавестись конкурсами и жюри, чего у них никогда не было, соревновательная история не про них», – говорила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская (цитата по ТАСС). Это привело к необходимости получать прокатное удостоверение на большинство лент любой ретроспективы, рассказывала она.

Теперь депутаты разрешили показывать на фестивалях фильмы без прокатного удостоверения и отменили обязанность формировать конкурсную программу и жюри, чтобы проводить фестиваль. Без прокатного удостоверения фильм можно будет показывать не два, а пять раз, а длительность фестиваля без регистрации увеличивается с 10 до 15 дней.

Но появилось новое требование – фестиваль должен длиться не менее трех дней. Это сделано для того, чтобы исключить возможность проведения однодневных фестивалей, на которых можно показывать любые фильмы, говорила Ямпольская. Выставочным залам и музеям новые поправки также разрешают показывать фильмы без прокатного удостоверения. Но новые поправки не отменили реестр кинофестивалей, который будет составлять Министерство культуры.

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