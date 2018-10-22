Совет директоров «Техносерва» возглавил топ-менеджер ВТБ
Алексей Ананьев остается гендиректором и предправления компании
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Старший вице-президент ВТБ Сергей Баранов
Пресс-служба ВТБ
Старший вице-президент ВТБ Сергей Баранов избран председателем совета директоров системного интегратора «Техносерв», сообщила компания. Представитель ВТБ это подтвердил. Ранее совет директоров «Техносерва» возглавлял его совладелец Алексей Ананьев. Он сохранил свое место в совете, отметила представитель системного интегратора Елена Кабанец.
Помимо Баранова и Ананьева в совет директоров «Техносерва» входят еще три человека: гендиректор компании «Ризус-проект» Светлана Моисеева-Лобачева, частнопрактикующий юрист Дмитрий Лаврентьев и директор по инвестициям «ВТБ капитала» Василий Смекалов.
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