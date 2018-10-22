Технологии / ИТ-бизнес

Совет директоров «Техносерва» возглавил топ-менеджер ВТБ

Алексей Ананьев остается гендиректором и предправления компании
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Старший вице-президент ВТБ Сергей Баранов избран председателем совета директоров системного интегратора «Техносерв», сообщила компания. Представитель ВТБ это подтвердил. Ранее совет директоров «Техносерва» возглавлял его совладелец Алексей Ананьев. Он сохранил свое место в совете, отметила представитель системного интегратора Елена Кабанец.

Помимо Баранова и Ананьева в совет директоров «Техносерва» входят еще три человека: гендиректор компании «Ризус-проект» Светлана Моисеева-Лобачева, частнопрактикующий юрист Дмитрий Лаврентьев и директор по инвестициям «ВТБ капитала» Василий Смекалов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике