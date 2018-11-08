Госдума вернет авторам первый законопроект о больших пользовательских данных

Они могли не учесть затраты на его исполнение

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Smartmoney

Комитет Госдумы по информационной политике в четверг вернет авторам законопроект о больших пользовательских данных и потребует предоставить дополнительные документы от правительства, сообщил «Ведомостям» председатель комитета Леонид Левин. Комитет, объяснил Левин, получил заключение от правового управления Госдумы, что реестр операторов больших данных, описанный в законопроекте, потребует от Роскомнадзора дополнительных бюджетных средств.

Заключение с таким содержанием опубликовано в базе законопроектов, внесенных в Госдуму, убедились «Ведомости». В финансово-экономическом обосновании законопроекта, продолжает Левин, эти затраты не описаны, авторам предстоит предоставить подтверждение от правительства, что средства из бюджета на законопроект не нужны или уже заложены в бюджет.

Законопроект о больших пользовательских данных в конце октября внес в Госдуму депутат Михаил Романов («Единая Россия»), затем к нему присоединились несколько десятков депутатов. Документ дал первое определение большим пользовательским данным и предложил дать компаниям и госорганам право обрабатывать их как в своих целях, так и для решения задач третьих лиц, в том числе за плату.