Госдума вернет авторам первый законопроект о больших пользовательских данных
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Комитет Госдумы по информационной политике в четверг вернет авторам законопроект о больших пользовательских данных и потребует предоставить дополнительные документы от правительства, сообщил «Ведомостям» председатель комитета Леонид Левин. Комитет, объяснил Левин, получил заключение от правового управления Госдумы, что реестр операторов больших данных, описанный в законопроекте, потребует от Роскомнадзора дополнительных бюджетных средств.
Заключение с таким содержанием опубликовано в базе законопроектов, внесенных в Госдуму, убедились «Ведомости». В финансово-экономическом обосновании законопроекта, продолжает Левин, эти затраты не описаны, авторам предстоит предоставить подтверждение от правительства, что средства из бюджета на законопроект не нужны или уже заложены в бюджет.
Законопроект о больших пользовательских данных в конце октября внес в Госдуму депутат Михаил Романов («Единая Россия»), затем к нему присоединились несколько десятков депутатов. Документ дал первое определение большим пользовательским данным и предложил дать компаниям и госорганам право обрабатывать их как в своих целях, так и для решения задач третьих лиц, в том числе за плату.
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