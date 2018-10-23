Депутат «Единой России» предложил узаконить обработку и продажу больших данных

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Андрей Гордеев / Ведомости

Органы власти и компании смогут обрабатывать большие пользовательские данные для своих целей и для других лиц, и в том числе взимать за это плату. Об этом говорится в законопроекте депутата Михаила Романова – сегодня он внесен в Госдуму и опубликован в базе документов законодательной деятельности Госдумы.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев сказал «Ведомостям», что законопроект на фракции не обсуждали: «Это инициатива Романова, будем рекомендовать ему пойти на координационный совет [по законотворческой деятельности], там будем смотреть и определяться».

Это первый законопроект о регулировании больших данных, официально предложенный к рассмотрению – как депутатами Госдумы, так и посредством площадки обсуждения нормативных актов regulation.gov.ru, где проекты документов размещают российские ведомства, рассказывает куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Ирина Левова. Плюсом второго пути она называет общественное обсуждение законопроектов, которое бы не помешало подобной инициативе, затрагивающей права и интересы множества субъектов. Но подходов к регулированию больших данных намного больше – они разрабатываются, например, рабочими группами цифровой экономики и просто бизнес-объединениями, знает Левова.

Большие пользовательские данные – это не персональные данные человека, подчеркивается в документе. Они не позволяют без дополнительной информации или обработки определить личность человека, которому принадлежат. Обработкой этих данных по законопроекту считаются любые действия с ними – от сбора и систематизации до передачи и удаления. Обрабатывая эти данные, можно получать отдельные пользовательские характеристики и дальше использовать их в своих нуждах или передавать другим, в том числе за отдельную плату.