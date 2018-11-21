Федеральное агентство новостей подало иск к Facebook

М.Стулов / Е.Разумный / Ведомости

Федеральное агентство новостей (ФАН) подало иск к Facebook в суд штата Калифорния, пишет Reuters со ссылкой на документы суда. Иск подал Евгений Зубарев, который числится единственным владельцем этого российского медиа. Он требует, чтобы Facebook перестал блокировать ФАН на своей платформе.

Официальная страница этого СМИ была заблокирована соцсетью в апреле. Facebook не объяснял причин происшедшего. Но в феврале министерство США предъявило обвинения о вмешательстве в выборы американского президента 13 гражданам России. Обвиняемыми стали знакомый президента России Владимира Путина бизнесмен Евгений Пригожин и сотрудники его компаний, в том числе Агентства интернет-исследований. Последнее более известно как «фабрика троллей», которая, по данным РБК, также может спонсироваться Пригожиным. РБК связывал с фабрикой троллей и ФАН. В октябре минюст США предъявил первое обвинение по новому делу – о вмешательстве в выборы в конгресс – «бухгалтеру Пригожина» Елене Хусяйновой. Она же была бухгалтером и в ФАН, пишет Reuters.

В иске Зубарев пишет, что Хусяйнова не имела никакого влияния на редакционную политику ФАН. Это независимое, легитимное СМИ, чьи новости вызывают интерес широкой публики, настаивает он. У Facebook не было законных причин блокировать ФАН, уверен Зубарев, соцсеть действовала в интересах правительства США и ограничила право на свободу речи, указывает Зубарев. Он считает, что ФАН было дискриминировано по принципу происхождения из России.

О намерении подать иск к Facebook ФАН сообщило месяц назад.

Бывший прокурор Ренато Мариотти в комментарии Reuters оценил аргументы ФАН как слабые, он сомневается, что суд станет рассматривать этот иск по существу. «Ведомости» обратились за комментарием в Facebook.

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