Почти 90% их владельцев не знают об этом

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Китайские власти могут следить за электромобилями Gemunu Amarasinghe / AP

Многие водители в Китае не знают, что все электромобили в стране обязаны каждые 30 секунд посылать властям данные о своем местонахождении, скорости и направлении движения. Это делается в соответствии с законами и техническими стандартами, принятыми в Китае в последние три года. Но такие требования вызывают беспокойство по поводу конфиденциальности людей и компаний.

Отправляемые сведения позволяют определить местоположение электромобилей с точностью до метра и генерируют огромные массивы данных, утверждает инженер, работающий над этим проектом. По его словам, в месяц один электромобиль генерирует примерно 1 Гб данных.