Роскомнадзор заблокировал сайт Навального о голосовании против «Единой России»

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В Роскомнадзор поступили жалобы нескольких граждан, которые якобы обнаружили, что их данные без согласия обрабатываются на сайте 2019.vote Александра Зотова / Ведомости

Один из сайтов оппозиционного политика Алексея Навального – 2019.vote внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, обнаружили «Ведомости». Этот реестр ведет Роскомнадзор, провайдеры обязаны блокировать доступ к ресурсам в этом списке. Вечером этот сайт перестал открываться по крайней мере у части провайдеров, убедились «Ведомости».

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский подтвердил «Ведомостям», что сайт внесен в реестр вечером в пятницу, 7 декабря, в соответствии с предварительными мерами, принятыми Таганским районным судом. Соответствующее решение против регистратора 2019.vote, компании Gandi SAS, есть в базе суда, убедились «Ведомости».

В конце ноября в Роскомнадзор поступили жалобы нескольких граждан, которые якобы обнаружили, что их данные без согласия обрабатываются на сайте 2019.vote, объяснил Ампелонский. Что это были за граждане, он раскрыть отказался. Служба провела проверку и обнаружила многочисленные нарушения закона о персональных данных, утверждает представитель Роскомнадзора. Так, по закону граждане должны письменно подтверждать, что согласны на сбор и обработку данных о себе, а организатор сбора данных – четко информировать, для чего ему нужна информация и как он собирается ее использовать, говорит Ампелонский. Форма для сбора данных, используемая на 2019.vote для получения согласия граждан, не соответствует этим критериям, на сайте отсутствует прописанная политика конфиденциальности, уверяет он. Сами данные граждан при этом хранятся за рубежом, что запрещено законом, добавил Ампелонский.