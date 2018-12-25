«В контакте» перечислила разработчикам игр 2 млрд рублей в 2018 году

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И разработчики, и «В контакте» берут на себя выплаты налогов с полученных сумм, объясняется в документах социальной сети Евгений Егоров / Ведомости

«В контакте» перечислила разработчикам игр в 2018 г. 2 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель социальной сети. Создатели приложений получают деньги за каждый голос, который пользователи покупают в социальной сети и используют в игре. Прежде «В контакте» никогда не рассказывала, какова сумма отчислений разработчикам игр.

«В контакте» (входит в Mail.ru Group) – крупнейшая соцсеть в России. Число пользователей, которые хотя бы раз в месяц заходили в социальную сеть в октябре 2018 г. (более свежих данных нет), по подсчетам Mediascope, составило 39 млн человек, мобильная аудитория (пользователи, которые заходили в соцсеть через браузер и мобильное приложение) достигла 28,61 млн человек.