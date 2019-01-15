Впервые автомобильный концерн станет совладельцем киберспортивной компании
Daimler и футбольный клуб «Кельн» выкупили киберспортивную команду у Mail.ru Group
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Евгений Разумный / Ведомости
Входящий в Mail.ru Group киберспортивный холдинг ESforse подписал соглашение о продаже 67% акций немецкого киберспортивного клуба SK Gaming автоконцерну Daimler (бренд Mercedes-Benz) и футбольному клубу «Кельн», сообщили все три участника сделки. Сумма сделки не раскрывается. Также покупатели и продавец не сообщают, в каких пропорциях будут распределены доли между Daimler и «Кельном».
Остальные 33% SK Gaming принадлежат его руководителю Александру Мюллеру. Он остается акционером компании, указал «Кельн».
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