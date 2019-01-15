Технологии / Медиа

Впервые автомобильный концерн станет совладельцем киберспортивной компании

Daimler и футбольный клуб «Кельн» выкупили киберспортивную команду у Mail.ru Group
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Входящий в Mail.ru Group киберспортивный холдинг ESforse подписал соглашение о продаже 67% акций немецкого киберспортивного клуба SK Gaming автоконцерну Daimler (бренд Mercedes-Benz) и футбольному клубу «Кельн», сообщили все три участника сделки. Сумма сделки не раскрывается. Также покупатели и продавец не сообщают, в каких пропорциях будут распределены доли между Daimler и «Кельном».

Остальные 33% SK Gaming принадлежат его руководителю Александру Мюллеру. Он остается акционером компании, указал «Кельн».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике