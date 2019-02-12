Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4753 от 13.02.2019 под заголовком: HeadHunter купил себе робота

HeadHunter стал совладельцем сервиса по автоматизированному подбору персонала

В эту компанию вкладывался бывший гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков
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Крупнейший российский рекрутер HeadHunter стал совладельцем Skillaz, сервиса автоматизации подбора персонала, рассказал «Ведомостям» представитель рекрутера. Какова доля HeadHunter и сколько она стоила, компании не раскрывают.

Человек, близкий к одному из участников сделки, рассказал «Ведомостям», что весь сервис с учетом инвестиций HeadHunter оценен в 1 млрд руб., а рекрутер получит 25%. Если так, то HeadHunter заплатил 250 млн руб. У HeadHunter есть право консолидировать компанию, знает собеседник «Ведомостей». Деньги от HeadHunter Skillaz направит на наем новых сотрудников и на развитие компании, говорит представитель HeadHunter.

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