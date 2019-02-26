«Мегафон» будет искать заемщиков для банков
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Во второй половине года «Мегафон» даст абонентам возможность получать кредиты прямо на счет мобильного телефона, говорится в его сообщении. Кредиторами его абонентов станут Райффайзенбанк, Газпромбанк и «Ак барс», рассказали «Ведомостям» представители оператора и этих банков. Но в дальнейшем список кредитных организаций расширится, надеется представитель «Мегафона».
Пока на мобильный кредит могут рассчитывать только те, кому «Мегафон» и пул банков сами его предложат. Сначала «Мегафон» будет передавать кредитным организациям обезличенные данные о подписчиках (некоторые из них: пол, возраст, место жительства, периодичность и сумма платежей за услуги связи), а те, проанализировав профили пользователей, направят им свои предложения. Запросить кредит абоненты смогут после того, как услуга станет доступна всем подписчикам «Мегафона», объясняет его представитель. По его словам, зарабатывать оператор планирует на комиссиях за выдачу кредита и платежах по брендированным им картам, привязанным к мобильным счетам. «Мегафон» обсуждает с банками схему разделения доходов от услуг кредитования, говорит человек, близкий к одной из сторон проекта.
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