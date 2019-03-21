МТС повышает дивиденды

Евгений Разумный / Ведомости

Трехлетняя дивидендная политика, которую утвердил совет директоров МТС, предполагает выплату 28 руб. на обыкновенную акцию и 56 руб. – на одну американскую депозитарную расписку, сообщила компания. Дивидендная политика, действовавшая в 2016–2018 гг., предполагала выплату до 25–26 руб. (но не менее 20 руб.) на акцию и 50–52 руб. на американскую депозитарную расписку.

Как и раньше, МТС будет платить и ежегодные дивиденды, и промежуточные – за первое полугодие, сообщает компания. Их размер будет зависеть, в частности, от денежного потока от операционной деятельности, капитальных затрат и долговой нагрузки. Предложения о размере ежегодных дивидендов совет директоров МТС рассмотрит в апреле, а промежуточных – в июне, обещает компания.

В 2016–2018 гг. МТС, по данным самой компании, выплачивала в виде дивидендов (включая промежуточные) по 52 млрд руб. Также действует программа обратного выкупа акций МТС, первую ее часть, на 30 млрд руб., компания запустила в 2017 г., напомнил представитель МТС Алексей Меркутов, вторая – прошлогодняя программа на ту же сумму – исполняется сейчас.

К 15.30 акции МТС на Московской бирже подорожали на 3,8% ко вчерашнему закрытию до 267,6 руб. Это самая высокая внутридневная цена с ноября прошлого года.

Повышение дивидендов на 7,6% – хорошая новость для инвесторов МТС, уверен аналитик Sova Capital Александр Венгранович: компания намерена повысить цену акций, сделать их привлекательнее для инвесторов. Повышение дивидендов поможет, кроме того, снизить долговую нагрузку АФК «Система» – материнского холдинга МТС, объясняет Венгранович. Наконец, повышение дивидендов может поддержать котировки МТС в ситуации неопределенности, возникшей после того, как в феврале оператор объявил план уйти с Нью-Йоркской фондовой биржи, заключает он.