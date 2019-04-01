SAP в России возглавит бывший гендиректор регионального IBM

Андрей Филатов (на фото) перешел в IBM, в 2015 г. стал гендиректором IBM в России и СНГ и проработал на этой должности почти два с половиной года – до ноября 2018 г. Сергей Петров / ТАСС

С 15 апреля гендиректором SAP CIS станет Андрей Филатов, сообщила компания. Топ-менеджер уже работал в SAP с 2007 до 2010 г. Тогда он руководил продажами на территории России, Белоруссии, Средней Азии, Азербайджана и Армении, отвечал за стратегическое планирование и принимал участие в развитии компании на Украине, возглавлял офисы SAP в Казахстане и на Украине, напоминает представитель SAP. В 2010 г. Филатов перешел в IBM, в 2015 г. стал гендиректором IBM в России и СНГ и проработал на этой должности почти два с половиной года – до ноября 2018 г.

Предыдущим гендиректором SAP в России и СНГ была Наталия Парменова. Она ушла в октябре 2018 г., проработав на этой должности девять месяцев. После ее ухода обязанности гендиректора исполнял Дмитрий Красюков. Сейчас он продолжит работать в SAP исполнительным директором, уточняется в сообщении компании.

Как правило, предшественники Филатова занимали должность гендиректора SAP чуть менее двух лет. До Парменовой компанией руководил Павел Гонтарев – с марта 2016-го по январь 2018 г., его предшественник Вячеслав Орехов занял этот пост в 2014 г. С июля 2011 г. по январь 2013 г. компанию возглавлял Игорь Богачев, впоследствии ставший руководителем IT-кластера «Сколково», откуда он перешел в компанию «Цифра», занимающуюся промышленным интернетом вещей. Еще раньше SAP СНГ руководил Владислав Мартынов, ныне известный как гендиректор Yota Devices (разработчик смартфона с двумя экранами YotaPhone) и член набсовета блокчейн-платформы Ethereum Foundation.