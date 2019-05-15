Сан-Франциско ограничил работу систем распознавания автономеров

Eric Risberg / AP

Власти Сан-Франциско запретили использование технологий видеоаналитики полицией и муниципальными властями, сообщает Bloomberg. Запрет вступит в силу через 180 дней после повторного голосования на следующей неделе.

Запрет стал итогом проверки действий полиции города в результате ошибочного ареста Дениз Грин в 2014 г., отмечает издание. Тогда система распознавания автомобильных номеров приняла ее автомобиль за угнанный, и Грин пришлось стоять на коленях под прицелом шести офицеров полиции. Суды обошлись городу в $500 000. После этого власти признали, что работающая с ошибками система распознавания автомобильных номеров – лишь часть возможных злоупотреблений при использовании технологий распознавания.

Теперь полиции предстоит подтверждать результаты автоматического распознавания автомобильных номеров в министерстве юстиции Калифорнии до задержания граждан. Также любой департамент города должен получать специальное разрешение для закупки оборудования с технологиями распознавания, а применение уже существующего будет регулироваться. Само оборудование будет ежегодно проверяться.

Одобренный запрет не распространяется на коммерческие компании и частных лиц – они по-прежнему могут использовать камеры с распознаванием лиц и другие средства слежения, а затем делиться этими данными с правоохранителями, замечает Bloomberg. Хотя это также становится причиной судебных разбирательств в США. Например, в Нью-Йорке студент подал в суд на Apple, обвинив компанию в том, что она ошибочно связала его с серией краж из магазинов Apple. Компания установила его личность, используя собственное решение по распознаванию лиц.

Сан-Франциско станет первым городом в США, который запрещает использование технологии распознавания. Однако похожие запреты сейчас рассматриваются в Окленде (штат Калифорния) и Сомервилле (штат Массачусетс), отмечает The New York Times. В Массачусетсе закон предполагает временно ограничить использование и технологий распознавания лиц, и любых других систем удаленной слежки при помощи биометрии.