Альфа-банк: «Тинькофф» и «Яндекс» выиграли бы от объединения

Основатели банка Олег Тиньков и «Яндекса» Аркадий Волож Евгений Разумный / Ведомости

Слияние «Яндекса» и «Тинькофф» поможет бизнесу обеих компаний: банк приобретет дополнительных клиентов, а интернет-холдинг интегрирует в свою обширную цифровую экосистему кредитные и финансовые услуги для пользователей, указано в отчете Альфа-банка («Ведомости» с ним ознакомились). В случае «развода» со Сбербанком «Тинькофф», в том числе благодаря ставке на интернет-развитие, может стать лучшим партнером для «Яндекса», добавляют авторы отчета.

Аналитики Альфа-банка указывают на возможные переговоры между компаниями, но в качестве доказательства приводят только диалог основателей банка Олега Тинькова и «Яндекса» Аркадия Воложа на сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне. Тиньков предложил Воложу объединиться: «Сберу» мало не покажется, и капитализация такой компании сразу будет более $20 млрд. Потому что самые талантливые люди работают в этих двух компаниях». Волож тогда Тинькову по существу не ответил, лишь поинтересовался, готов ли он сам работать в объединенной компании. После сессии Волож отшутился в ответ на вопрос «Ведомостей» о возможных переговорах: «Ради такого случая мы готовы возродить проект «Яндекс.Пиво» и выпускать его вместе с Тиньковым».

Вчера представитель «Яндекса» напомнил о возможном сотрудничестве с Тиньковым по выпуску пива и сообщил, что планов объединения поисковика и банка пока нет. Представитель «Тинькофф банка» заявил, что компания не комментирует «абстрактные упражнения инвестаналитиков», обсуждать возможное слияние с поисковиком он отказался.

Упражнения в самом деле абстрактны, признает банк: «Данные прогнозы являются исключительно анализом различных сценариев развития событий, ранее прозвучавших публично, и не основаны на инсайдерской информации, – подчеркивает пресс-служба Альфа-банка. – Это аналитика для клиентов по закрытой подписке, не являющаяся официальным обзором банка». Соавтор отчета Анна Курбатова от комментариев воздержалась.

«Яндекс» – крупнейшая интернет-компания в России, основа ее бизнеса – размещение рекламы в поисковой выдаче, других сервисах и на сайтах партнеров. В последние годы «Яндекс» активно развивает потребительские сервисы – такси, доставку еды, продажу билетов в кино и на концерты, подписку на сериалы и музыку, онлайн-торговлю.

Сейчас партнер поисковика в финансовых и розничных проектах – Сбербанк: он владеет 75% минус 1 акция сервиса «Яндекс.Деньги» и 45% акций «Яндекс.Маркета». Недавно The Bell сообщил, что партнеры недовольны друг другом и могут разделить бизнес. Представители «Яндекса» и Сбербанка это опровергли. Получить комментарий в Сбербанке вчера вечером не удалось.

Несмотря на быстрое увеличение кредитного порфеля, «Тинькофф» все еще остается очень маленьким банком – у него около 10 млн клиентов, доступ к 60 млн пользователей «Яндекса» позволит быстрее привлекать клиентов, указывают аналитики Альфа-банка. Также «Тинькофф» может стать партнером «Яндекса» по обработке в сервисах интернет-компании.

Единственной проблемой возможного партнерства аналитики Альфа-банка называют характер Тинькова: «Это амбициозный независимый предприниматель, поэтому тандем с [управляющим директором «Яндекса»] Тиграном Худавердяном может складываться нелегко». Это единственная часть отчета, которую прокомментировал Тиньков (в своем Instagram): «Я не являюсь управленцем и не занимаюсь операциями в «Тинькофф». Я занимаюсь стратегическими вещами на уровне совета директоров, не управляю бизнесом и крайне редко вообще [бываю] в офисе».

Наиболее вероятный сценарий слияния – покупка «Яндексом» за денежные средства части пакета Тинькова в TCS Group – именно бумаги этой компании, владеющей банком и «Тинькофф страхованием», торгуются на Лондонской бирже (LSE) – и/или покупка части акций группы, которые находятся в свободном обращении, и/или выкуп всех акций в свободном обращении с последующим уходом TCS c биржи, перечисляют аналитики Альфа-банка. Скорее всего, «Яндекс» захочет получить 20–25% TCS, что при премии в 25% к текущей капитализации компании может обойтись «Яндексу» в $1–1,3 млрд.

Акции «Яндекса» на NASDAQ в понедельник, 15 июля, подорожали на 1% до $40,73 (на 20.15 мск), депозитарные расписки TCS на LSE выросли на 1,8% до $19,78 к закрытию.