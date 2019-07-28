Минкомсвязи предлагает поменять операторам пятого поколения связи льготы

Статья опубликована в № 4864 от 29.07.2019 под заголовком: Поколенческий разрыв в льготах на связь

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Суть связи пятого поколения и ее отличия от четвертого – в том, что оборудование способно одновременно передавать единицу информации по более широкому пучку частот сразу большому числу абонентов Евгений Разумный / Ведомости

Минкомсвязи предлагает постепенно повышать ежегодную плату за спектр частот для сетей четвертого поколения связи – при распространении сетей пятого поколения они не могут пользоваться льготами наиболее перспективной технологии. Суть льгот заключается в так называемом коэффициенте перспективности, понижающем ежегодную плату за частоты, – Минкомсвязи предлагает ежегодно его повышать, и операторы будут платить за нынешнюю технологию все больше. Это предложение описано в проекте приказа, который министерство опубликовало.

Сейчас операторы совокупно платят за использование частотного спектра около 15,6 млрд руб., из которых за частоты для 4G – по 980 млн руб. в год.