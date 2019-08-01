Статья опубликована в № 4868 от 02.08.2019 под заголовком: Гонка за абонентами
Почему «Вымпелком» не смог нарастить выручку
А Tele2 наоборот увеличил её почти на 13%
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Гонка за абонентами
Евгений Разумный / Ведомости
Вчера, 1 августа, «Вымпелком» и Tele2 отчитались за II квартал 2019 г.: пока выручка «Вымпелкома» год к году не изменилась и составила 72,6 млрд руб., выручка Tele2 за тот же период увеличилась на 12,7% до 39,7 млрд руб.
У «Вымпелкома» сократилась мобильная сервисная выручка – за квартал она уменьшилась до 57 млрд руб., что на 1,1% меньше итога аналогичного квартала прошлого года. Также сократились доходы от услуг фиксированной связи – на 4,9% до 8,5 млрд руб. На встрече с журналистами топ-менеджеры «Вымпелкома» объясняли это влиянием внешних факторов: ценовых войн, макроэкономической ситуации, когда абоненты стремятся уменьшить счета, роста НДС с начала 2019 г. и отмены внутрисетевого роуминга.
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