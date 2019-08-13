Суд начал банкротство IT-интегратора «Техносерв АС»

В феврале 2018 г. 100% «Техносерва» достались Алексею Ананьеву Олег Дьяченко / ИТАР-ТАСС

Московский арбитражный суд признал обоснованным требование по иску УК «Сибэнергомаш» о признании банкротом компании «Техносерв АС» и решил ввести в компании процедуру наблюдения, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Суд также потребовал внести в реестр требований 2,2 млрд руб. задолженности «Техносерв АС» перед «Сибэнергомашем».

Представитель «Техносерв АС» несколько раз указал на возможную взаимосвязанность истца УК «Сибэнергомаш» с «Глобэкс банком», представитель истца эту связь отрицает. До ноября 2018 г. у «Сибэнергомаша» была доля в банке «Глобэкс», следует из данных Росстата, однако эта доля не превышала 0,01%. В ноябре 2018 г. «Глобэкс» присоединился к Связь-банку – сейчас оба банка контролируются ВЭБ.РФ.

Системный интегратор «Техносерв АС» полностью принадлежит «Группе «Техносерв» и является одной из ее основных операционных компаний. До 2018 г. «Группа «Техносерв» принадлежала братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. В феврале 2018 г., вскоре после краха их Промсвязьбанка, они объявили о разделе активов – 100% «Группы «Техносерв» тогда достались Алексею Ананьеву. В июне 2018 г. он продал 40% акций «Группы «Техносерв» ВТБ.

В прошлом году ВТБ выкупил 40% «Группы «Техносерв» у Алексея Ананьева. Ананьев остается владельцем 49,99% «Группы «Техносерв», но с лета прошлого года этот пакет также находится в залоге у ВТБ и в декабре 2018 г. госбанк реализовал залог за неисполнение кредитных обязательств и забрал все права распоряжения этой долей, объяснял в июле этого года представитель бизнесмена. Тогда же Ананьев продал еще 10,01% «Группы «Техносерв» за «символическую сумму», но установить нового владельца не удалось.

В декабре 2018 г. ВТБ отстранил Ананьева от управления «Группой «Техносерв». «Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки с выплатой заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом», – утверждал тогда представитель ВТБ.

А в июле 2019 г. банк назвал следственные действия в офисах «Группы «Техносерв» «результатом работы предыдущего менеджмента». Тогда был задержан менеджер «Группы «Техносерв» Алексей Копейкин, днем позже суд его арестовал по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. «Задержание Алексея Копейкина – это один из шагов в рамках процесса перестройки компании и избавления ее от кадров с сомнительной репутацией», – комментировал тогда представитель ВТБ.