В России за полгода выросло число сотовых абонентов

Абонентов мобильных телефонов становится все больше Евгений Разумный / Ведомости

Число мобильных абонентов в России за первое полугодие 2019 г. выросло на 1,9 млн человек, сообщила аналитическая компания AC&M Consulting: с 258,7 млн на конец 2018 г. до 260,6 млн на конец июня 2019 г. Основной прирост абонентской базы пришелся на «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2).

По подсчетам AC&M Consulting, за полгода Tele2 подключила 1,88 млн новых абонентов (общая абонентская база Tele2 выросла до 45,9 млн человек). Tele2 не раскрывает число абонентов поквартально, говорит представитель Tele2. Но человек, близкий к компании, подтверждает расчеты AC&M.

Немного выросло количество абонентов у «Мегафона» (на 700 000 человек, достигло 75,9 млн) и МТС (на 90 000, стало 78,1 млн). А вот у «Вымпелкома» (бренд «Билайн») база сократилась – чуть более чем на 920 000 человек и теперь составляет 54,3 млн. Данные AC&M по числу абонентов совпадают с тем, что «Мегафон», МТС и «Вымпелком» раскрывали в отчетности за II квартал 2019 г.

Таким образом, на конец июня 2019 г. доля Tele2 на рынке выросла на 1 процентный пункт (п. п.) и достигла 18%, «Вымпелкома» – сократилась с 22 до 21%, МТС – с 31 до 30%. «Мегафон» сохранил позиции – 29% рынка мобильных абонентов. Оставшиеся доли – у небольших операторов.

Рост доли на 1 п. п. на большом и стагнирующем рынке, где практически ничего не меняется, – серьезное достижение Tele2, полагает партнер AC&M Антон Погребинский. Tele2 растет органически, у оператора все еще много регионов, где он только начинает активно вести деятельность и наращивать число абонентов, объясняет он. Tele2 отвоевывает рынок у других операторов, при этом «Вымпелком» стал более жестко следить за своими продажами, чтобы подключать «качественных» абонентов, говорит Погребинский.

«Вымпелком» взял курс на оздоровление абонентской базы, оператор хочет, чтобы в ней были только реальные клиенты, говорит представитель оператора Анна Айбашева: поэтому компания отказалась от альтернативных каналов дистрибуции и перешла на монобрендовую розницу – сегодня на нее приходится более 50% в продажах. «Вымпелком» также видит снижение количества мигрантов в базе на 30%, а вот количество абонентов-резидентов растет каждый квартал на 100 000, и этот тренд должен продолжиться во втором полугодии 2019 г., говорит она. Средний доход на одного абонента у «Вымпелкома» (ARPU) вырос во II квартале 2019 г. в годовом сопоставлении на 2,9%, что компенсирует в выручке уменьшение клиентской базы, заключает Айбашева.

Tele2 уже входит в большую четверку федеральных операторов, но находится на разных стадиях развития с остальными операторами, считает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Если для Tele2 наращивание абонентской базы – одна из приоритетных задач, то остальные операторы скорее заинтересованы в сохранении костяка наиболее активных и лояльных абонентов и монетизации их за счет дополнительных услуг. Изменение доли на рынке на 1 п. п. Белов называет несущественным.

У МТС стабильная абонентская база, а выручка растет за счет увеличения количества высокодоходных абонентов, которые пользуются несколькими цифровыми продуктами и услугами экосистемы МТС, говорит представитель МТС Алексей Меркутов. Выручка МТС в России во II квартале 2019 г. выросла в годовом сопоставлении на 9,4%.

В России все еще катастрофически высокие продажи сим-карт, говорит Погребинский. По данным AC&M Consulting, за первое полугодие 2019 г. операторы продали 47,4 млн новых сим-карт – больше, чем в первом полугодии 2018 г. (46,7 млн). Хотя показатель оттока абонентов сокращается (на 1 п. п. – до 18%), а это значит, объясняет он, что абонентская база у операторов становится более качественной.

Число абонентов «Мегафона» постепенно растет за счет развития экосистемы услуг и сервисов компании и спроса на новую линейку тарифных планов «Включайся» с кешбэком, ориентированную на цифровых клиентов, говорит представитель «Мегафона» Юрий Нехайчук. Результаты исследования AC&M он называет корректными.