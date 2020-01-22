Российский квантовый центр и автопроизводитель Nissan поработают над квантами
Компания Nissan и Проект по квантовому машинному обучению Российского квантового центра (РКЦ) начали совместное изучение вопроса о применении квантовых вычислений для моделирования химических соединений. Об этом «Ведомостям» рассказали представители РКЦ и автопроизводителя. В РКЦ и автопроизводителе сообщили, что условия партнерства коммерческие, поэтому сумму сделки стороны держат в тайне.
В партнерстве с РКЦ Nissan планирует создать новые методы поиска материалов. Они могут быть использованы в новых аккумуляторных батареях электромобилей. Пока что партнером РКЦ выступает российский исследовательский центр Nissan, но результаты совместных исследований будут использоваться в глобальном производстве, заявил руководитель группы квантовых информационных технологий РКЦ, PhD в теоретической физике Алексей Федоров.