Книжные издательства теряют больше 55 млрд рублей на пиратстве в Telegram

Около 200 каналов в Telegram распространяют пиратские копии книг, их совокупная аудитория – 2 млн человек, рассказал «Ведомостям» гендиректор Ассоциации по защите прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко. Этот мессенджер сейчас – один из крупнейших источников пиратства в рунете, говорит он. АЗАПИ представляет интересы крупнейших книжных издательств – «Эксмо-АСТ», «Азбука-Аттикус», а также легальных интернет-магазинов по продаже книг – «Литрес». Даже с учетом того, что далеко не все пользователи, просматривающие сообщения в пиратских каналах Telegram, в итоге скачивают нелегальный контент, издатели недополучают из-за таких каналов около 56 млрд руб., подсчитала АЗАПИ. При этом размер всего книжного рынка России, по данным «Эксмо-АСТ», составил 82 млрд руб.