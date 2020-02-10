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«Почта России» начнет доставлять заказы с iHerb

Забрать заказы можно будет в 42 000 отделений
Екатерина Кинякина
IHerb поставляет товары в 150 стран мира. Российский рынок – крупнейший для компании /Евгений Разумный / Ведомости

«Почта России» сообщила, что планирует усилить присутствие на международном рынке электронной коммерции благодаря партнерству с американским маркетплейсом iHerb, который продает витамины, биологически активные добавки (БАДы) и товары для здоровья. «Почта России» уже заключила с этим маркетплейсом договор о прямых поставках товаров российским покупателям с февраля 2020 г. Свой заказ покупатели смогут получить в любом из 42 000 почтовых отделений.

Раньше товары, заказанные на iHerb покупателями из России, доставляли сервисы Pony Express и Boxberry. Также несколько лет назад у «Почты России» действовал договор с DHL Global. Это был смешанный канал доставки, через который можно было заказывать товары в том числе и на маркетплейсе iHerb, говорит представитель «Почты России».

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