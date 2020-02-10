«Почта России» начнет доставлять заказы с iHerb

Раньше товары, заказанные на iHerb покупателями из России, доставляли сервисы Pony Express и Boxberry. Также несколько лет назад у «Почты России» действовал договор с DHL Global. Это был смешанный канал доставки, через который можно было заказывать товары в том числе и на маркетплейсе iHerb, говорит представитель «Почты России».