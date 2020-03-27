«Яндекс» инвестирует $40 млн в приложения на искусственном интеллекте
Платформа «Яндекс.Облако» и американская компания – разработчик оборудования Nvidia открывают для российских компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Такая библиотека специализированного софта уже существует, однако пока пользоваться ею могли только иностранные клиенты и партнеры Nvidia. Сейчас в ней доступно более 80 приложений для работы с ИИ, машинным обучением и нейронными сетями, в том числе программное обеспечение (ПО) Parabricks, которое применяется исследователями COVID-19, или программы для разработки ПО для ИИ TensorFlow и Pytorch. С 17 марта этими инструментами могут пользоваться все клиенты «Яндекс.Облака».
Подразделение «Яндекса» планирует инвестировать в развитие инфраструктуры облачной платформы и разработку инструментов ИИ не менее $40 млн, рассказал представитель компании. А если спрос на ИИ-решения будет расти, то инвестиции будут увеличены. С конца 2019 г. вложено более $5 млн, уточнил он. Инвестиции будут направлены на закупку специализированного оборудования (GPU-процессоров) для увеличения вычислительных возможностей платформы, а также на расширение специализированной команды по разработке собственных сервисов на базе ИИ, таких как, например, облачный сервис синтеза и распознавания речи – Yandex Speechkit, и инструментов для разработчиков ПО, добавил директор по развитию бизнеса в «Яндекс.Облаке» Олег Коверзнев.