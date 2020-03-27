«Яндекс» инвестирует $40 млн в приложения на искусственном интеллекте

Платформа «Яндекс.Облако» и американская компания – разработчик оборудования Nvidia открывают для российских компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Такая библиотека специализированного софта уже существует, однако пока пользоваться ею могли только иностранные клиенты и партнеры Nvidia. Сейчас в ней доступно более 80 приложений для работы с ИИ, машинным обучением и нейронными сетями, в том числе программное обеспечение (ПО) Parabricks, которое применяется исследователями COVID-19, или программы для разработки ПО для ИИ TensorFlow и Pytorch. С 17 марта этими инструментами могут пользоваться все клиенты «Яндекс.Облака».