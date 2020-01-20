Мнения / Аналитика

Как Россия может возглавить четвертую промышленную революцию

Управляющий директор Центра ВЭФ Мурат Сонмез о новых возможностях прорыва
Мурат Сонмез
«Яндекс» представил самоуправляемый автомобиль в Лас-Вегасе во время всемирно известной выставки Consumer Electronics Show (на фото) /Яндекс Такси

Скорость и масштаб изменений, которые несет четвертая промышленная революция («Индустрия 4.0»), оказывают давление на общество, правительства и бизнес. Но благодаря давлению могут возникать бриллианты.

Для России настал момент запустить новый тип экономического роста. Использование возможностей, предоставляемых «Индустрией 4.0», дает стране шанс перейти на следующую стадию развития и продемонстрировать лидерство в меняющемся мире.

Главный актив России – ее люди, и они уже начинают адаптироваться к технологическим изменениям в двух ключевых областях: разработке самоуправляемых автомобилей и обмене данными.

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